Xbox-håndholdte vil bli utgitt i 2025 og etterfølgeren til Xbox Series X mål 2027, hevdes det

Den ryktede Xbox-håndholdte enheten begynner å ta form. I følge Xbox-innsider Jez Corden på Windows Central, nærmer Microsoft seg ferdigstillelse av en Xbox-håndholdt, og vil bli utgitt neste år. Cordens kilder er vanligvis veldig pålitelige, så det er trygt å anta at - med mindre det er en forsinkelse - en Xbox-merket håndholdt spillenhet vil lanseres i 2025. Og selv om dagene med dedikerte håndholdte konsoller er over, insisterer Corden på at denne vil "se umiskjennelig Xbox ut", med en offisiell Xbox-guideknapp og "Xbox-designsensibilitet".

Husk at denne håndholdte Xboxen utvikles i samarbeid med et annet selskap, og vil være mer lik slike som Steam Deck, Lenovo Legion eller Asus ROG Ally. Det vil være en PC-orientert enhet, som sannsynligvis kjører på Windows med støtte til Microsoft Store og PC Game Pass, og muligheten til å installere andre butikkfronter som Steam.

Vi er imidlertid nysgjerrige på hvordan Microsoft vil merke denne enheten med "Xbox-designfølsomhet", gitt deres nylige taktiske tilnærming til å nedtone konsolltilbudene sine til fordel for spilltjenester som Game Pass og skyspill (husker du mottoet "Du trenger ikke en Xbox for å spille Xbox" i 2024?).

Sannheten er at Microsoft ikke gir opp konsollene, og den samme rapporten fra Jez Corden sier også at den nye generasjonen Xbox-konsoller er i full utvikling, med en foreløpig lanseringsdato i 2027, og at den også vil støtte bakoverkompatibilitet med eldre Xbox-spill. Xbox-maskinvare har en lys fremtid foran seg.