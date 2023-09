Xbox har "over et dusin" spill under utvikling sammen med tredjepartsstudioer.

HQ

Vi visste allerede at Xbox Game Studios har flere eksklusive spill under utvikling med tredjepartsstudioer som produsenter, inkludert noe fra Kojima Productions (Death Stranding) og People Can Fly (Bulletstorm, Outriders) samt allerede annonserte titler som Contraband, Towerborne og Ara: History Untold.

Men det viser seg at det er langt flere prosjekter på vei, og det ser ut til at de fleste av dem er titler vi aldri har hørt om. Crystin Cox, direktør for Live Game Operations i Xbox Game Studios, har følgende å si om alt dette i en ny video som Microsoft har delt:

"Så det er ganske mange prosjekter vi jobber med akkurat nå, og vi har over et dusin spill som vi jobber med for øyeblikket. Hvert eneste av disse prosjektene er helt unikt, og vi tilnærmer oss dem på en veldig skreddersydd måte."

Hvis vi er heldige, kan vi i det minste få se et livstegn fra et prosjekt eller to på torsdag (21. september) når Microsoft har en utstilling under Tokyo Game Show, noe vi har rapportert om tidligere.

Du kan sjekke ut videoen nedenfor for selve sitatet, spol frem til ca. 5 minutter og 30 sekunder når de gode tingene begynner. Er det noe spesielt studio du håper skal lage et spill sammen med Microsoft?

