Xbox har startet sitt massive Shocktober-salg akkurat i tide til Halloween

Som vi alle vet, nærmer Halloween seg, og det betyr ikke bare gresskar, skumle filmer og drittvær, men det er også en flott mulighet til å spare penger, da det vanligvis er salg på spill med skrekktema hos alle store digitale forhandlere. 2024 er intet unntak, og Microsoft har nå startet sitt eget.

Gå over til Shocktober Sale-siden for å se hva som tilbys. For å hjelpe deg i gang har vi plukket ut over 10 fantastiske tilbud på flotte spill i en rekke sjangre som vil hjelpe deg med å komme i riktig Halloween-stemning.



Alien: Isolation - 75 % avslag (kr 8,74 / 9,99)



Banishers: Ghosts of New Eden - 40 % avslag (£ 29,99 / € 35,99)



Call of Cthulhu - 80 % avslag (£3,14 / €3,99)



Castlevania: Symphony of the Night - 67 % avslag (£2,22 / €3,13)



Dead Space Digital Deluxe-utgave - 70 % avslag (kr 23,99)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil - 60 % avslag (kr 13,19 / 15,99)

Hogwarts Legacy Digital Deluxe-utgave - 70 % avslag (kr 22,49 / 25,49 €)

Little Nightmares Complete Edition - 75 % avslag (kr 6,24 / 7,49)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe - 65 % avslag (kr 20,29 / 24,49)

Resident Evil 4 - 50 % avslag (£16,49 / €19,99)



System Shock - 50 % avslag (£17,49 / €19,99)



The Quarry - 86 % avslag (£9,10 / €10,50)



Hvis du finner et spesielt godt tilbud, håper vi at du vil hjelpe Gamereactor-vennene dine ved å gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er å bry seg, som det heter.