Xbox har stoppet utviklingen av Contraband

Husker du at Avalanche Studios, utviklerne av Just Cause-spillene og Mad Max, avduket Contraband tilbake i 2021? Jeg klandrer deg ikke hvis du ikke gjorde det, siden vi knapt har hørt noe om det siden. Derfor bør ikke kveldens rapport komme som en stor overraskelse etter Xbox Game Studios' mange kanselleringer og permitteringer i det siste.

Game Files Stephen Totilo avslører at Xbox og Avalanche har bestemt seg for å stoppe utviklingen av Contraband. De bruker ikke ordet kansellert, men spillet er ikke i aktiv utvikling lenger.

Ikke akkurat et godt tegn for at det noen gang vil komme på markedet, med tanke på hvordan selv massive spill som Perfect Dark ikke får lov til å krysse mållinjen. Det blir interessant å se hva dette betyr for Avalanche når det svenske studioet neppe vil være i stand til å flytte alle folkene som har jobbet med Contraband i mer enn fem år over til andre prosjekter.