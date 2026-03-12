Xbox Helix-utviklingen starter på PC - bokstavelig talt

HQ

Er den neste Xboxen mer en PC eller en konsoll? Dette spørsmålet har dominert kommentarseksjoner og sosiale medier blant spillere den siste uken, men i går begynte vi å se svaret. Som vi rapporterte onsdag kveld, mottok vi en flom av informasjon om Xbox Helix fra GDC, inkludert informasjon om ytelse, nye maskinvarefunksjoner, bakoverkompatibilitet og avsløringen om at utviklingssett for Xbox Helix vil begynne å sendes i 2027.

Men hvordan utvikler du best spill for enheten? Vel, Microsoft hadde et svar på det også, som bemerket av The Verge-redaktør Tom Warren på Bluesky. Skilt på Microsofts presentasjon leses :

"Bygg Xbox på PC. Vår enhetlige GDK bygger for spill på Windows-PC-er, Windows-spillhåndholdte og neste generasjons konsoller."

Kort sagt, fremtidige Xbox-spill vil bli utviklet ved hjelp av PC-verktøy. Dette ser ut til å bekrefte mistanken vår om at Xbox Helix er en hybridkonsoll med (forhåpentligvis) det beste fra begge verdener.