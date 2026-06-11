Xbox holder døren åpen for at Banjo-Kazooie kan komme tilbake gjennom et eksternt studio

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Nok en Xbox Games Showcase har kommet og gått, og nok en gang ble fansen skuffet over å høre at det ikke blir noen ny Banjo-Kazooie denne gangen heller. Det betyr imidlertid ikke at løpet er kjørt, for da GamesRadar nylig intervjuet Xbox-visepresident Matt Booty, ble han spurt om uavhengige studioer kunne ta på seg selskapets klassiske franchiser, særlig Banjo-Kazooie.

Og... selv om han ikke akkurat sa ja, hørte vi ham heller ikke si nei :

"Vi er i en fantastisk posisjon der vi har våre egne studioer, vi har egen utgivelse, som får jobbe med flotte partnere, som Kojima [Productions], og vi har også alle våre flotte tredjepartspartnere fra hele bransjen. Vi har ID@Xbox, som bringer inn så mange flotte partnere som befinner seg på forskjellige stadier i sin spillutviklingsreise. Det er alt sammen. Så jeg tror svaret er at det finnes muligheter for å gjøre alle slags ting, og vi ser absolutt på dem hele tiden."

Gitt at Xbox-ledelsen sikkert har sett at « Banjo-Kazooie » er det spillet som fansen etterspør mest, kan vi absolutt håpe at de innser PR-verdien av å faktisk ta affære og slippe løs bjørnen og fuglen på et nytt eventyr. De virker i det minste åpne for ideen.