Xbox-ikonet Major Nelson permittert når Unity fortsetter sin interne omorganisering

Vi har flere ganger rapportert om at det er veldig tøffe tider i spillverdenen. Heldigvis ser det ut til at de største oppsigelsene har avtatt litt, men vi hører fortsatt altfor ofte om folk som mister levebrødet sitt. Nylig meldte vi at Meta legger ned Twisted Pixel og Sanzaru Games, og at svenske Massive har måtte si opp 55 The Division- og Star Wars Outlaws-utviklere.

Nå vil vi fortelle deg om en annen permittering som viser hvor vanskelig ting kan være. Hvis du har spilt Xbox, eller i det minste fulgt med på formatet, husker du sikkert Larry "Major Nelson" Hryb, som var Xbox-teamets ansikt utad og ansvarlig for community-siden. For tre år siden forlot han Xbox-teamet, og i 2024 ble det avslørt at han hadde flyttet til Unity (spillmotorselskapet)

Men nå, mindre enn to år senere, har han ufrivillig forlatt sin stilling hos Unity, noe som kan være knyttet til selskapets økonomiske problemer med kraftig nedgang i inntektene. Via Bluesky skriver han:

"Som mange av dere har vært med meg i løpet av min karriere innen spill, vil jeg gjerne dele personlige nyheter. Som mange i spillbransjen den siste tiden, har jeg blitt permittert fra Unity

Etter at jeg forlot Microsoft, ble jeg med i Unity-teamet i 2024. Jeg er stolt av målene teamet mitt og jeg oppnådde på bare 18 måneder, og jeg er takknemlig for skaperne og teamene jeg fikk muligheten til å støtte. Nå gleder jeg meg til å utforske neste kapittel."

Vi vet ikke hva som vil skje videre, men Hryb ser ut til å ha flere tilbud å velge mellom, og han ser ut til å være åpen for å skifte karriere helt og holdent:

"Jeg har hatt oppkvikkende samtaler de siste ukene med selskaper i og utenfor teknologibransjen for å diskutere partnerskap. Jeg elsker det jeg gjør, men jeg tror også at endring er nødvendig. Jeg skal la dere få vite hva jeg gjør nå."

Vi ønsker ham selvfølgelig lykke til, og beklager at han kanskje forlater bransjen. Han er definitivt den typen person vi trenger flere av i spillverdenen.

https://bsky.app/profile/hryb.me/post/3mccuyabbv22d