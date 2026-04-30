Xbox-innhold og -tjenester, spillinntekter og maskinvareinntekter går alle ned i de siste finansielle resultatene

Den siste økonomiske rapporten fra Microsoft har blitt delt, og i denne informasjonen, som gjelder Q3 2026, er det blitt klart at Xbox står overfor en litt nedadgående trend fra et økonomisk perspektiv.

Dataene viser at Xbox er nede over hele linjen, med innholds- og tjenesteinntekter som faller med 5%, mens spillinntektene også faller med 7%. Dette forverres bare av et enormt fall i maskinvareinntektene på 33%.

Det skal sies at selv om dette ser dårlig ut skriftlig, forventet Microsoft inntektsnedgang i dette kvartalet, men ikke fullt så mye som har blitt rapportert. Dette er noe som Microsofts finansdirektør Amy Hood har snakket om i den medfølgende inntjeningssamtalen, og forklarte følgende.

"I Xbox-innhold og tjenester forventer vi at inntektene vil synke i de lave tiårene. Dette gjenspeiler et sammenlignbart fjorår som hadde fordel av sterkt førstepartsinnhold samt de nylige prisendringene for Xbox Game Pass, ettersom vi fokuserer på å levere mer verdi til spillere. Maskinvareinntektene bør synke fra år til år."

Xbox-sjef Asha Sharma har siden snakket om disse dataene også, og bemerket at det er "arbeid å gjøre" selv til tross for fremgangen som er gjort.

"Xbox-inntjening i dag. Selv om vi har gjort fremskritt med å utvide virksomheten og marginene våre, har spiller- og omsetningsveksten ennå ikke nådd ambisjonene våre. Vi vet at vi har arbeid å gjøre for å tjene hver spiller i dag og i fremtiden."

Det skal også bemerkes at Microsoft forventer visse store nedganger i inntektene, spesielt på maskinvarefronten ettersom Xbox Series X / S skal feire sine sjette bursdager i år. På samme måte, selv med dette mindre enn ønskelige bildet i tankene, bemerket Microsoft-sjef Satya Nadella at Xbox i løpet av perioden satte "månedlige rekorder" når det gjelder aktive brukere og spillstrømmetimer fra Xbox-divisjonen.