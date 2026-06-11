Xbox-innholdssjefen forklarer hvorfor «Blade» og « The Elder Scrolls VI » ikke var med i presentasjonen

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Gears of War, Halo, Fable. De dukket alle opp og ga oss store nyheter som en del av Xbox Games Showcase, i tillegg til mange andre spill som var verdige overskrifter. Men nå som støvet har lagt seg etter presentasjonen, klør fansen seg i hodet og lurer på hvor titler som Arkanes Blade og The Elder Scrolls VI var.

I et intervju med Variety forklarte Xbox' innholdssjef Matt Booty at det ganske enkelt ikke var plass til alt i ett show. «Det er et stort show, jeg får ikke plass til alt. Det er et stort show, og det kommer flere begivenheter i løpet av året,» sa han og bekreftet «det er alltid en mulighet» for å høre mer om spillene vi ikke fikk se.

Vi antar at dette gjelder mye mer for Blade enn for The Elder Scrolls VI. Det er akkurat gått åtte år siden spillet ble annonsert, og vi har knapt sett mer enn den filmiske traileren siden den gang. Ikke mange av oss forventet egentlig at spillet skulle dukke opp igjen, men Booty svarte på spørsmålet om hvor det var.

«Jeg vil si at en av de mer utfordrende balansegangene for noen i en jobb som min er å balansere mellom at du vil vise verden alle de kule tingene du jobber med, og at du vil få dem begeistret tidlig, men vi vet også at vi vil vente til det rette øyeblikket. Når du bestemmer deg for å vise det frem, vil du at det skal være det beste du har... Jeg kan fortelle deg, etter å ha besøkt Bethesda og sittet sammen med Todd og sett Elder Scrolls i spill, at det ser fantastisk ut, og det går bra. Og vi skal sørge for å kunngjøre det og virkelig avsløre det til rett tid.»

Så, ingenting konkret ennå, men vi vet at det er slik spillbransjen kan være noen ganger. Spillet blir annonsert, så venter vi i årevis på å se noe mer, siden studioet ikke vil trekke ut hypen over en for lang periode. Hvis GTA VI kommer ut i år, vil vi imidlertid snart ha et nytt mest etterlengtet spill, og for mange vil det forståelig nok være The Elder Scrolls VI.