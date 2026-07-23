Xbox introduserer bakoverkompatibilitet for PC og gir klassikerne nytt liv

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Si hva du vil om Xbox, men det grønne teamet har alltid hatt ganske god kontroll på bakoverkompatibilitet (i alle fall etter Xbox One-lanseringsfiaskoen). Klassiske spill fra den originale Xbox og 360 kan fortsatt spilles på konsoll, og nå ser det ut til at Xbox skal lansere dem på PC også, og dermed endelig bringe en rekke gamle, elskede spill til en ny plattform.

Som Jason Ronald, visepresident for Next Generation hos Xbox, forklarte i et nytt innlegg på nettstedet Xbox Wire, starter bakoverkompatibiliteten med bare fire originale Xbox-titler, nemlig: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Vengeance og Fusion Frenzy. Disse spillene er «begynnelsen på en bredere satsing for å bevare Xbox-spill fra fortiden og etter hvert bringe dem til PC», skriver Ronald, og bekrefter at flere spill vil bli tilgjengelige på PC, samt på ROG Xbox Ally X og ROG Xbox Ally via Play Anywhere.

Hvert av spillene som er oppført ovenfor, er allerede tilgjengelige for kjøp på PC, men de er også inkludert i et Game Pass-abonnement. I tillegg til at de kan spilles på PC for første gang, har spillene også noen nye funksjoner, blant annet oppskalering til 4x oppløsning, støtte for VSync, flere skjermmoduser og andre nye tillegg som gjør PC-opplevelsen mer unik.

Vi vet ikke når flere spill vil bli tilgjengelige på PC på denne måten, men hvis du har savnet en Xbox-klassiker fordi du ikke finner den på Steam, GOG eller i Xbox-appen, kan det snart endre seg. Det er ukjent om Xbox foreløpig kun fokuserer på originale Xbox-spill, eller om dette initiativet også omfatter Xbox 360. I så fall ber jeg om en nyutgivelse av «Viva Piñata» på PC.