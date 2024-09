Xbox introduserer Game Pass Standard

HQ

Game Pass har blitt utvidet. Sammen med PC, Core og Ultimate er det nå lansert en litt mer moderat versjon kalt Standard. Prisen for dette er 11 pund per måned (139 kroner), og da får du tilgang til "hundrevis av spill" pluss muligheten til å spille online og dra nytte av eksklusive rabatter.

Kort fortalt vil du, akkurat som med Core, ikke kunne ta del i dag én-lanseringer av Xbox sine egne store spill, noe som er klart lovende hvis du ser på listen over tilgjengelige spill. Nedenfor kan du se alle titlene som for øyeblikket er eksklusive for den dyreste versjonen av Game Pass.

Hva synes du om dette nye Standard-nivået, bra eller dårlig?