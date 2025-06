Xbox June Update har nå blitt lansert

HQ

Når du starter Xboxen din for å spille neste gang, kan det hende du må oppdatere konsollen din først, med mindre du har satt den til å gjøre det automatisk. Juni-oppdateringen er utgitt, og som forventet bringer den nye funksjoner :

Copilot for Gaming (Beta) - Tidlig forhåndsvisning av versjon for mobil

Copilot er navnet på Microsofts AI, som i dag kan gjøre det meste, fra retusjering av bilder til oversettelser, tekstsammendrag, datastøtte og bildegenerering. Nå skal den også lære deg å komme raskt i gang, få tips, coaching og løsninger i dataspill. Foreløpig er den bare tilgjengelig som betaversjon via Xbox-appen for Android og iOS, men den kommer også til den bærbare enheten Xbox Ally senere i år.

PC-spilloppdateringer - samlet spillbibliotek

En praktisk funksjon vi vet at mange PC-entusiaster har savnet. Dette gjør det mulig å samle spill fra Xbox, Game Pass, Battle.net, Epic Games Store, Steam og flere plattformer på ett sted. Denne funksjonen er nå også bekreftet for Xbox Ally.

Utgiverkanal

Gjør det enklere å sortere Game Pass-titler for PC ved å la deg filtrere visse spill og figurer fra ulike utgivere. Tanken er å gjøre det enklere å oppdage nye titler.

Mest brukte tilpasning for Xbox

Nå har du flere alternativer for å sette opp konsollens menyer, der du kan skjule apper du ikke vil se, feste favoritter og justere antall fliser som vises.

Fordeler i spillet for gratisspill

Game Pass Ultimate- og PC Game Pass-abonnenter kan nå lettere se og gjøre krav på såkalte fordeler (ofte ting som skins, valuta og eksklusiv DLC).

Spill-hubber

Alle spill har nå en egen hub-side med all den informasjonen du måtte trenge, "inkludert spillerstatistikk, prestasjoner, venner som spiller for øyeblikket, nylige fangster, tilgjengelige tillegg, arrangementer og mer."

Xbox Cloud Gaming - Forbedringer av spillbesparelser

Gjør det enklere å synkronisere lagringsfiler som du av en eller annen grunn ikke har lastet opp til skyen. På den måten kan du fortsette med den nyeste lagringsfilen din. En flott funksjon for de som ofte bytter mellom enheter eller spiller offline noen ganger.

Du kan lese mer om alt dette på Xbox Wire.