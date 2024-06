Xbox kan bli heldigital neste generasjon

HQ

Fysiske medier holder så vidt stand i spillbransjen, selv om salget stuper og digitale medier i stadig større grad blir de facto-standarden.

Som tidligere leder Xbox nå an i arbeidet med å presse den digitale migrasjonen enda lenger, og mange analytikere spår nå at neste generasjon konsoller fra Microsoft vil være heldigitale.

Vi har allerede sett tegn på hva som kommer til å skje, med en rekke store utgivelser som helt dropper fysiske medier (i hvert fall til å begynne med), inkludert Senua's Saga: Hellblade II og Alan Wake 2.

Internt har Microsoft også gjort store endringer, blant annet ved å legge ned en stor del av den interne avdelingen som håndterer fysiske utgivelser.

Mat Piscatella er en av de mange bransjeekspertene som er overbevist om at neste generasjon Xbox vil være heldigital, og at Playstation mest sannsynlig vil følge etter. Han tror imidlertid at Nintendo vil fortsette å støtte fysiske medier, men at de etter hvert vil gå over til kun digitale utgivelser av spillene sine.

Hva er dine tanker om neste generasjon konsoller, vil de være heldigitale?