Xbox kan gi deg muligheten til å konvertere fysiske spill til digitale lisenser

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Fysiske spill ser ut til å være på vei ut nå, spesielt med tanke på dagens kunngjøring fra Sony om at de vil slutte helt å produsere og gi ut fysiske versjoner av nye spill fra og med 2028.

Naturligvis er dette noe Microsoft og Xbox også har vurdert, og det foreligger nå rapporter om en løsning som er utformet for å gjøre overgangen til en helt digital fremtid enklere for kundene deres.

Hvordan? Ved å gi spillerne muligheten til å knytte kompatible Xbox One- og Xbox Series X-spill på disk til Microsoft-kontoen sin, slik at de kan spilles digitalt. Det ser imidlertid ikke ut til at alle spill er inkludert, og rapporten spesifiserer ikke nøyaktig hvordan prosessen vil fungere.

Microsoft har ikke offisielt kunngjort funksjonen ennå, men The Verge melder at interne tester allerede er i gang. Dette gjør også ryktene om at neste generasjons Xbox vil mangle en diskstasjon mer sannsynlige.

Synes du dette høres ut som en smart løsning?