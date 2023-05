Xbox kan ikke ha vært involvert Redfall utvikling.

HQ

En ny rapport antyder at Xbox kanskje ikke har hatt noen involvering i Redfall's utvikling i det hele tatt, og i hovedsak overlater ZeniMax og Arkane til å drive seg selv til tross for at de ble fullstendig kjøpt opp av Microsoft for mange år siden.

Rapporten kommer fra Jez Corden fra Windows Central, som sier at Xbox var helt hands-off med prosjektet, og at det ikke engang var en del av Xbox Game Studios 'direktør Matt Bootys ansvar.

Microsoft har konsekvent uttalt at de ønsker å holde et godt nivå av uavhengighet i studioene de kjøper, men det virker fortsatt rart at det hadde hendene helt utenfor et stort spill som Redfall, som mange håpet ville bære Xboxs AAA-utgivelser til vi fikk Starfield.

Tro hva du vil, men om Xbox ble involvert eller ikke med Redfall, det kommer ikke til å redde spillet fra kritikken det for øyeblikket får.