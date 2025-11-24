Xbox Series kan bli dyrere igjen ganske snart

HQ

Vi har sett Xbox stige i pris ganske mye de siste årene. Ved siden av økningen av Xbox Game Pass ser vi også at det blir dyrere å kjøpe en Xbox i utgangspunktet. Microsoft har tidligere sitert det globale finansmarkedet som en grunn til å øke Xbox Series-konsollene med rundt $ 50, men nå kan det være en annen grunn til at konsollprisene går opp.

Som påpekt av YouTuber og leaker Moore's Law is Dead (via TheGamePost) står verden overfor litt av en RAM-krise akkurat nå, med OpenAI som ønsker å øse opp rundt 40% av verdens totale DRAM-produksjon. Dette har ført til panikkjøp av RAM, og mange priser har allerede steget kraftig.

RAM-mangel vil angivelig påvirke Xbox "veldig snart", ifølge lekkasjens kilder. Moore's Law is Dead hevder at Microsoft ikke planla for mangelen, og at de vil ha en innvirkning "før snarere enn senere."

I en tid der Xbox og maskinvare allerede ikke er den beste sammenkoblingen, ser det ut til at ting bare kan bli tøffere for Microsoft som prøver å selge Xbox Series X / S-konsoller til spillere. PS5, derimot, burde være ganske trygg, ifølge Moores lov er død, ettersom Sony tenkte fremover og kjøpte opp nok DRAM til å holde dem flytende i flere måneder.