Xbox kommer til å være på Tokyo Game Show

Via Xbox Wire meddeles det nå at Microsoft kommer til å holde en egen Xbox-stream under Tokyo Game Show 2021. Streamen starter klokken 11 den 30. september, og kan ses på Xbox' sosiale kanaler i Japan, Sør-Korea og Kina.

Microsoft holder dog forventningene i sjakk innen eventet, og slår nå fast at "no new global debuts should be expected". I stedet kommer streamen til å fokusere på ting som er relevant for regionen, som allerede er annonsert eller har blitt sluppet tidligere.