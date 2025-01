Xbox-konsoller er i ferd med å støtte eksterne USB-stasjoner større enn 16 TB

HQ

Etter hvert som spillene blir større, er lagringsplassen som tilbys av PlayStation 5 og Xbox Series S/X ikke på langt nær nok, og å utvide den er lommebok-knusende. Heldigvis kan du bruke billige, standard eksterne harddisker til spillene dine fra tidligere generasjoner (du kan til og med spille direkte fra den) eller til å lagre spill fra denne generasjonen, slik at du slipper å laste dem ned hver gang.

Det eneste problemet er at denne grensen er satt til 8 terabyte for PlayStation 5 og 16 terabyte for Xbox Series S/X, noe som heller ikke alltid er nok, spesielt for dem som vil lagre alle kjøpene sine slik at de fremdeles er der selv om serverne går ned. Derfor har vi nå noen gledelige nyheter fra Microsoft.

De har lansert en ny oppdatering for innsidere som gjør at de kan bruke harddisker større enn 16 terabyte. Vanligvis tar det noen måneder med innsidere før en funksjon blir sluppet til offentligheten, men mye tyder på at du vil kunne ha hele Xbox-samlingen din, fra Xbox til Xbox 360, Xbox One og Xbox Series S/X, lagret på samme harddisk i nær fremtid.