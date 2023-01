Xbox kunngjør prisøkning i Japan

HQ

Xbox har avslørt at de øker prisen på sine Xbox Series X- og Series S-konsoller i Japan med rundt 5,000 yen hver, med førstnevnte som beveger seg fra en foreslått utsalgspris på 54,978 yen til 59,978 yen, og sistnevnte øker fra 32,278 yen til 37,978 yen.

I en uttalelse, transkribert av Gematsu, sa Microsoft at "denne prisrevisjonen påvirker våre kunder og var en vanskelig beslutning å ta, men fremover vil vi fortsette å gi den ultimate Xbox-opplevelsen som våre kunder forventer."

Selskapet uttalte at begrunnelsen bak prisøkningen skyldtes en nøye vurdering av "markedstilstanden i Japan." Vi har sett lignende økninger i prisene på konsoller på Sonys side av ting, da det i fjor økte PS5-prisen med rundt 10%. Det virket alltid like bra at en lignende økning fra Xbox ville være et spørsmål om når og ikke hvis.