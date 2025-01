Xbox kunngjør Pulse Cipher Special Edition-kontroller

HQ

Hvis du planlegger å kjøpe en ny Xbox-kontroller, foreslår vi at du venter to uker til. Microsoft kunngjør nemlig via Bluesky at de rett før Valentinsdagen lanserer en knallrød og retroinspirert gjennomsiktig kontroller

Kontrolleren heter Pulse Cipher Special Edition, og Microsoft hevder at du kan "få et glimt av den sølvfargede midtrammen gjennom det røde, gjennomsiktige toppdekselet for å avsløre mysteriene som finnes inni". Skjønnheten kan sjekkes ut i en kort video i Bluesky-innlegget, i tillegg til noen bilder nedenfor.

Kanskje noe å unne deg selv eller en gamer som du er glad i på Valentinsdagen? Den slippes 4. februar og kan forhåndsbestilles på Xbox Store.