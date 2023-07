Xbox lager nye kontrollere for Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem lanseres neste fredag, og for å feire filmens lansering har Xbox laget fire unike, spesialtilpassede kontrollere som visstnok også lukter pizza.

Kontrollerne vil ikke være tilgjengelige for kjøp, og i stedet må du delta i en konkurranse for å få sjansen til å vinne en. Alle kontrollerne har et grønt design og er dekket av slim, men er unike for den skilpadden de representerer. Donatellos kontroller har for eksempel navnet hans og et bilde av ham.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Det ser ut som om spillet tar utgangspunkt i animasjonsstilen til Spider-Man: Into the Spider-Verse, ettersom det kombinerer 2D- og 3D-visualiseringer. Dette har ført til at kontrollerne har fått et ganske flott design, og hvis du ønsker å skaffe deg en, kan du delta i konkurransen ved å følge Xbox Game Pass på Twitter og retweete den offisielle Xbox Game Pass-konkurransen.

Les mer om reglene her og sjekk ut mer informasjon på den offisielle Xbox-siden. Konkurransen varer fra i dag, 24. juli, til 13. august.