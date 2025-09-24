Xbox lanserer et Tokyo Game Show-salg i forkant av morgendagens sending

HQ

I morgen kl. 11:00 BST/12:00 CEST starter Microsoft sin Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast, hvor vi kan forvente å høre mange nyheter, sjekke kommende spill og se noen kunngjøringer. Men selskapet ønsker også å benytte anledningen til å feire den japanske spillmessen litt ekstra, og derfor har de nå lansert et Tokyo Game Show Sale.

For å hjelpe deg i gang har vi plukket ut en rekke gode tilbud på fremragende japanske titler i ulike sjangre som garantert vil holde deg underholdt gjennom hele høsten.

- Ace Attorney Anthology - 50 % avslag (£24,99/€29,99)

- Capcom Fighting Collection 2 - 25 % rabatt (kr 26,24/€ 29,99)

- Castlevania Advance Collection - 50 % avslag (kr 7,99/€ 9,99)

- Dragon Quest III HD-2D Remake - 35 % avslag (kr 38,99/€ 45,49)

- Final Fantasy XVI Complete Edition - 40 % avslag (£41,99/€47,99)

- Kingdom Hearts III - 60 % avslag (kr 21,99/€ 27,99)

- Like a Dragon: Infinite Wealth Ultimate Edition - 60 % avslag (£37.99/€43,99)

- Mega Man Legacy Collection - 60 % avslag (kr 4,79/€ 5,99)

- Metaphor: ReFantazio - 45 % avslag (£32.99/€38,49)

- Monster Hunter: Wilds - 40 % avslag (kr 38,99/€ 47,99)

- Persona 5 Tactica Digital Deluxe Edition - 70 % avslag (kr 20,99/€ 23,99)

- Sonic X Shadow Generations - 40 % avslag (£26.99/€29,99)

Hvis du finner et spesielt godt tilbud, vil vi som vanlig være takknemlige hvis du kan hjelpe Gamereactor-vennene dine i kommentarfeltet nedenfor, og på den måten bygge opp litt god karma (og hjelpe flere med å finne favorittspillene dine). Salget varer frem til 29. september, så skynd deg å gjøre et kupp.