Xbox lanserer ny kontroller for funksjonshemmede

Microsoft er ikke fremmed for å komme med kontrollerløsninger for folk som har problemer med å spille med en tradisjonell gamepad, og i forbindelse med Gamescom har de nå valgt å vise frem et annet alternativ som vil hjelpe flere funksjonshemmede spillere med å spille uten problemer. Xbox Adaptive Joystick er navnet på kreasjonen som vil bli lansert tidlig neste år, og med denne får du en kontroll som kan skreddersys etter dine egne behov.

Den analoge spaken kan for eksempel justeres for å gjøre den større eller mindre, og alle de seks knappene kan omprogrammeres for å gi et individuelt kontrollskjema som passer din egen spillestil. Den nevnte enheten kan kobles direkte til en PC eller Xbox-konsoll, og den kan også legges til Microsofts andre tilpassede gamepad (Xbox Adaptive Controller) for å utvide valgmulighetene dine ytterligere. Xbox Adaptive Joystick vil koste rundt 300 dollar når den lanseres i 2025.

Og det stopper ikke der. Microsoft har også gått sammen med tredjepartsprodusenten 8BitDo om å utvikle Lite SE Xbox Controller, som også er en kontroll tilpasset for å gjøre det lettere for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Kontrolleren har samlet alle knappene som finnes på en vanlig Xbox-kontroller og plassert dem på toppen av den nye boksen for lettere tilgang, og alle pinner og knapper er designet større for å gjøre dem lettere å nå og treffe riktig. Lite SE vil koste rundt $ 60, og den er tilgjengelig for bestilling nå.