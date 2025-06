Xbox lanserer nytt utstyr skreddersydd til en av Canadas mest særegne tradisjoner

HQ

De fleste i verden transporterer og oppbevarer melk i kartonger eller flasker, enten de er av plast eller glass, men de finurlige kanadierne gjør ting annerledes, og oppbevarer melkedrikken i poser. Selv om det kan virke merkelig for noen, er ideen at du kjøper melkeposer som du deretter plasserer i designede mugger hjemme, slik at du enkelt kan helle og oppbevare væsken. Det er en uvanlig designfilosofi, men en som gir mening når du tenker over det.

Hvorfor snakker vi om kanadisk melk? Xbox har avduket en ny innovasjon som skal gjøre melk kraftigere enn noensinne. De smarte folkene hos Xbox Canada har presentert Xbox Series X melkekanne, som gjør det mulig for fans å oppbevare opptil 1,3-liters poser med melk inne i den nåværende flaggskipkonsollen, og den kommer til og med med et nyttig håndtak på baksiden slik at du enkelt og effektivt kan helle i kannen også.

Ta en titt på kjøkkenredskapet i aksjon nedenfor. Når det gjelder hvor du kan få tak i en, la oss være ærlige, de fleste trenger ikke en...

