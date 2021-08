Xbox lar oss snart prøve spill uten å laste dem ned

HQ

En god stund har gått siden Microsoft begynte å rette fokuset mot spilling via nettskyen, noe som blant annet har gitt mange Xbox Game Pass-medlemmer glede ved å la oss spille noen fantastiske ting på mobiler eller tableter. Dette har i tillegg fått mange til å lure på om teknologien vil komme til nytte på konsollene også, noe som viser seg å stemme.

I kveldens Gamescom 2021 Xbox Stream har vi fått vite at Cloud-systemet også skal bli en del av Xbox Game Pass på Xbox One og Xbox Series "senere i år". Dette betyr for eksempel at Xbox Game Pass-medlemmer kan spille alt som støtter nettskyen på konsollene sine uten å laste dem ned. Alt man trenger å gjøre er å gå ned til Cloud-delen av Xbox Game Pass og velge det man vil spille. Du kan se hvordan dette ser ut i bildene nederst.

Som kjent vil dette også gi Xbox One-eiere mulighet til å spille Xbox Series-eksklusiver som Microsoft Flight Simulator og The Medium, så det skal bli interesant å se hvor populært dette blir.

Kommer du til å ha nytte av dette?