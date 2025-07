Xbox-ledere skal ha vært veldig imponert over ZeniMaxs MMO-skytespill, Phil Spencer måtte trekkes bort

HQ

Det har mildt sagt vært en tøff uke for Microsoft og Xbox. Tusenvis av oppsigelser har rammet selskapet, og i spillverdenen har vi også hørt om flere kanselleringer av prosjekter. Perfect Dark-remaken, Everwild og et ZeniMax MMO-skytespill i stil med Destiny.

Ifølge en rapport fra Bloombergs Jason Schreier ble ZeniMaxs skytespill ikke kansellert på grunn av dårlig kvalitet. Demoer for spillet imponerte tilsynelatende mange viktige interne personer. Det ble til og med uttalt at Xbox Games Studios-sjef Matt Booty måtte trekke Phil Spencer bort fra kontrolleren sin under en demo.

Spillet begynte utviklingen tilbake i 2018, og så på en foreløpig lansering i 2028, så det er ikke som om det ble sveipet bort fra oss rett før vi fikk sjansen til å spille det, men det svir fortsatt å vite at et spill som så ut til å imponere de rette menneskene og gjøre de riktige tingene, ikke var trygt fra kansellering.