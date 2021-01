Xbox Live Gold-medlemskap blir dyrere

Du ser på Annonser

De siste dagene har det gått rykter om at Xbox Live Gold skal få en prisøkning etter at gavekortene for tjenesten har kommet til butikker med en høyere prislapp, og nå har dette blitt bekreftet.

Den gode nyheten er at de som kjøper seks eller tolv måneder om gangen ikke vil merke noen forskjell siden prisene for disse vil forbli de samme. Derimot økes prisen for en måned til 99 kroner og tre måneder til 259 kroner, mens seks måneder blir 519 kroner.