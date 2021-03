Xbox Live skifter navn til Xbox network

Du ser på Annonser

I mange måneder har det gått rykter om at store endringer er på gang for Xbox Live, og den siste tiden har vi fått klare indikasjoner på at disse stemmer med en rekke navneendringer for Xbox Insider-testere. Nå har den første åpenbare endringen blitt gjort.

For Microsoft bekrefter at Xbox Live med umiddelbar virkning skifter navn til Xbox network. Dette vil ikke ha noen praktisk betydning, for foreløpig sier selskapet at navneskiftet bare skyldes et ønske å unngå forveksling av Xbox Live og Xbox Live Gold. Tiden får vise om dette faktisk er alt eller om Microsoft har tenkt å gjøre som jeg håper.