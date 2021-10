Xbox lodder ut Xbox Series X med Svampebob-tema på Twitter

HQ

Nïckelodeon All-Star Brawl ble nylig lansert og som et ledd i markedsføringen gir nå Microsoft og utgiveren GameMill Entertainment fansen muligheten til å vinne to svørt sjeldne Xbox Series X-konsoller med motiv forestillende Svampebob og Leonardo fra Teenage Mutant Ninja Turtles. Begge konsollene er helt eksklusive for konkurransen og du kommer ikke til å finne disse i butikkhyllene noen gang (hvilket nesten er kriminelt med tanke på hvor kul Svampebob-varianten er).

For å kunne vinne en av de to konsollene må du følge Xbox på Twitter og retweete følgende tweet med hashtaggen #XboxAllStarBrawlsweepstakes. Konkurransen avsluttes den 24. oktober og vinnerne annonseres den 29. oktober. Den fullstendige listen med regler for konkurransen finner du her.

Du kan ta en titt på de to konsolldesignene nedenfor, hvilken av dem liker du best?