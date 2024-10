Xbox-medgrunnlegger J Allard jobber på Amazon nå

HQ

J Allard, en av de viktigste personene i Xbox og Microsofts historie, har nå sluttet seg til Amazon. Han er nå visepresident i Amazons Devices and Services-team, og han vil gi Amazon "nye ideer", forklarte han til The Verge.

Noen av produktene i Devices and Sercices inkluderer Alexa og Echo. Sjefen hans blir en annen Microsoft-veteran, Panos Panay, som tidligere var Microsoft Windows and Devices executive, og begynte i Microsoft i fjor.

J. Allard er født i 1955 og begynte i Microsoft i 1991, og før Xbox var han en av dem som skjøv Microsoft inn i internettalderen, og skrev i 1994 et notat med tittelen "Windows: The Next Killer Application on the Internet".

Allards arbeid med Xbox ble for det meste brukt på programvare, samt Xbox Live og Xbox 360. Men han jobbet også med andre prosjekter i Microsoft, blant annet Zune, en iPod-konkurrent, og Courier, et avlyst nettbrett som førte til hans avgang i 2010.

Han vendte kort tilbake til videospillindustrien i 2020, og ble med Intellivision for utgivelsen av Intellivision Amico, et produkt som aldri ble utgitt. Nå vil denne Xbox-medstifteren jobbe på Amazon, men det er ukjent hva han skal gjøre der.