Xbox, Nintendo, Konami og Ubisoft har store E3-nyheter i juni

Du ser på Annonser

At Electronic Entertainment Expo (E3)-messen skal komme tilbake i år har vi egentlig visst i to måneder, så spørsmålet har egentlig bare vært hvilke selskaper som kommer til å være en del av den nå heldigitale begivenheten. Svaret er ganske spennende.

Nå kan nemlig Entertainment Software Association (ESA) bekrefte at både Capcom, Koch Media, Nintendo, Take-Two, Ubisoft, Warner Bros., Xbox og faktisk Konami vil være en del av det de kaller E3 2021: Game On. Akkurat hva disse selskapene vil bidra med ønsker de selvsagt ikke å si, men vi kan vel være ganske sikre på å få se både Halo Infinite, mer Zelda, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Gotham Knights og noen overraskelser når messen finner sted fra den 12. - 15. juni.

Samtidig er det greit å merke seg at EA og Sony atter en gang altså velger å gå sine egne veier. Ikke at det betyr vi går en sommer uten spennende nytt fra dem også...