Xbox’ nye strategi reiser flere spørsmål enn den gir svar på

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Det startet i slutten av april da Xbox-sjef Asha Sharma begynte å antyde at eksklusive spill ville være avgjørende for å trekke folk inn i deres eget økosystem. Så nylig, mindre enn halvannen måned senere, er det nå klart at hun har fulgt opp disse planene.

Det er mer positivt snakk rundt Xbox i dag enn det har vært siden lanseringen av Xbox Series X i 2020.

Gears of War: E-Day Clockwork Revolution har begge blitt bekreftet som Xbox-eksklusive titler, og dette er noe de tar på alvor. Så dette handler ikke bare om midlertidige eksklusiviteter. I forbindelse med dette ble det gitt en kort forklaring på hvordan strategien vil se ut fremover, hvor Sharmas nærmeste kollega, Matt Booty, uttalte at live-service-spill og tydelige flerspillertitler vil fortsette å bli utgitt på flere plattformer, men når det gjelder enkeltspiller, vil eksklusivitet avgjøres fra sak til sak.

I tillegg vil eksisterende avtaler bli overholdt, så « Forza Horizon 6 » kommer til PlayStation 5, i likhet med « Halo: Campaign Evolved » og det kommende « Fable ». Klart? Nei, det tror jeg ikke. Selv om det definitivt er et skritt i riktig retning hvis de ønsker å bygge et levedyktig økosystem som folk vil kjøpe seg inn i, gjenstår flere spørsmål, og det føles som om Microsoft allerede har brutt sine egne regler.

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Gears of War: E-Day blir en Xbox-eksklusiv tittel, selv om den ikke oppfyller Microsofts egne kriterier.

Siden Gears of War: E-Day ble annonsert for PlayStation 5, gir det ikke mening at eksisterende avtaler blir overholdt, og man kan vel med rette kalle Gears-serien både et flerspillerspill og, til en viss grad, en live-tjeneste? Så burde den ikke ha blitt utgitt på PlayStation 5? Kanskje er dette unntaket som bekrefter regelen – et spill i en så ikonisk Xbox-serie at det rett og slett var for viktig i dette tilfellet – men det er faktisk ikke så klart.

Booty lover imidlertid at Microsoft vil vurdere hvert spill fra sak til sak og kommunisere tydelig og tidlig hvordan de planlegger å gå frem. Men... det hindrer ikke folk i å spekulere som gale fremover. Ingen nye spill vil kunne bli annonsert uten at folk kaster seg rett inn i spekulasjoner, og hva med spill som er utrolig populære – vil Microsoft virkelig kunne motstå å selge X millioner flere eksemplarer om et år eller to ved å inkludere PlayStation 5 og Switch 2?

Kommer « The Elder Scrolls VI » til PlayStation 5? Nå kan diskusjonene starte på nytt.

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Det føles som om vi har kommet full sirkel, tilbake til oppkjøpet av Bethesda, da alle snakket om hvorvidt Starfield og The Elder Scrolls VI ville bli eksklusive for Xbox. Svaret var ja i begge tilfeller, men utviklingen av Xbox gikk som den gikk, og til slutt endret disse planene seg. Starfield kom til Sonys konsoll for kort tid siden, men hva med The Elder Scrolls VI, kanskje den beste lanseringstitelen Microsoft har for Xbox Helix? Spekulasjonene er i full gang igjen, og det ryktes (for umpteende gang) at Half-Life 3 vil være en Steam-eksklusiv ved lanseringen av Steam Machine, mens Sony trekker sine singleplayer-spill fra PC fremover. Hvor viktige er eksklusive spill?

Heldigvis ser det ut til at Microsoft har innsett dette og har begynt å jobbe med å styrke Xbox-merkevaren igjen, men kommunikasjonen deres trenger for øyeblikket litt finjustering. I et intervju med The Game Business hadde Xbox' strategidirektør, Matthew Ball, følgende å si om den nye strategien og planene for fremtiden:

«Alle her i publikum er eksperter, ekte entusiaster på feltet, og jeg forstår hvorfor de sier: 'Vi henger fortsatt ikke helt med.» Vi må kommunisere dette internt, vi må kommunisere det til partnerne våre, men fremfor alt må den gjennomsnittlige spilleren – den gjennomsnittlige nåværende Xbox-spilleren, og spilleren vi ønsker, men ikke har i dag – forstå det på en veldig enkel måte. Det er dit vi er på vei. Vi er bare ikke klare til å gjøre det ennå.»

Halo: Campaign Evolved skal slippes som planlagt for PlayStation 5, noe som kan bli Master Chiefs første og siste opptreden.

Han sier at verktøyene for å avgjøre hvilke spill som skal være eksklusive allerede finnes internt, men at det vil ta lang tid å endre kurs. Det er så mange spill som allerede er annonsert som multiplattformspill at vi, i hvert fall det neste året, sannsynligvis vil se Microsoft gi ut massevis av spill på konkurrentens system. Og i løpet av denne perioden vil flere spill bli annonsert for plattformer som PlayStation 5, mens fans heftig diskuterer ting som hvorfor «Clockwork Revolution» er eksklusivt når « Senua » ikke er det.

Det vil sannsynligvis være utallige Xbox-fans som blir skuffet over disse beslutningene ved hver nye spillannonsering, men også skuffede PlayStation 5-spillere (og til en viss grad Switch 2-spillere). Selvfølgelig vil det være jubel av og til, men det virker som en ganske komplisert vei Microsoft har slått inn på. Det føles litt vilkårlig, og å gi et klarere budskap om fremtiden er sannsynligvis en av de viktigste tingene Xbox-teamet kan gjøre akkurat nå.

Spill som Call of Duty vil imidlertid helt klart forbli tilgjengelige på flere plattformer.

Sharma har oppnådd noe som mange kanskje til og med trodde var umulig (ifølge intervjuet med Ball som er lenket til ovenfor, lurte Sharma i utgangspunktet på om Xbox i det hele tatt kunne reddes), og har gitt Xbox nytt mot og ny interesse. Akkurat da Phil Spencers innsats begynte å bære frukt med en rekke spillutgivelser, ble de tilgjengelige på flere plattformer. Nesten nøyaktig samtidig gikk Sony tom for spill etter alle sine feiltrinn med live-tjenester, og situasjonen kunne ikke ha sett dystrere ut for det grønne teamet.

Som nevnt vil det ta tid å snu skuta, men det ser ut til at roret i det minste har full bevegelsesfrihet, og om et år eller to bør en ny kurs være staket ut.... hvis Microsoft har tålmodigheten. Samtidig bør Sonys strategi om å trappe ned på live-tjenester gi en lignende kurskorreksjon, og med litt flaks kan neste generasjon starte med en liten kamp om lommebøkene våre igjen. For konsollprodusenter er litt konkurranse utvilsomt det beste. Få konsollkrigere vil nok innrømme det, men Sony har det bedre med et sterkt Microsoft, og Microsoft er bedre når de tydelig utfordrer Sony.

Det ser ut til at få mener at dette har vært en god generasjon. Xbox' nesten-kollaps har fått Sony til å senke garden.

Det er fortsatt store bekymringer rundt neste generasjon, som skyhøye komponentpriser, men takket være beslutningen om å prøve å revitalisere Xbox – noe som igjen tvinger Sony til å skjerpe seg – føler jeg meg litt mer optimistisk om neste generasjon i dag enn jeg gjorde for noen dager siden.