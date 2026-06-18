Xbox’ nye strategier vitner om en «grunnleggende misforståelse» av spillverdenen, sier tidligere PlayStation-sjef

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Xbox har hatt ny ledelse en stund nå. I begynnelsen var alt rosenrødt, med en tilbakevending til eksklusive titler, flere spill som ble lansert, og den nye administrerende direktøren Asha Sharma, som tilsynelatende var like interessert som resten av oss i å få Bethesda til å komme i gang med nye utgaver av Elder Scrolls og Fallout. I det siste har det virket ganske turbulent hos det grønne teamet, ettersom rykter om omfattende nedbemanninger og til og med stengning av studioer truer.

Den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden har gått hardt til verks i en kommentar til et innlegg på LinkedIn der han kritiserer Xbox’ nylige strategi (takk for tipset, PC Gamer). «Selv om jeg risikerer å høres ut som en ‘hater’ (noe jeg virkelig ikke er), vitner disse grepene om en grunnleggende misforståelse av hvordan den interaktive underholdningsverdenen fungerer,» skrev Layden under et innlegg av spilldesignkonsulent Tadhg Kelly, som sa «identitetskrisen til Xbox vil fortsette til moralen bedres.»

Layden har tidligere kritisert bransjens fokus på live-tjenester, den nye besettelsen av abonnementstjenester og de store selskapenes avhengighet av store, suksessrike titler. Det kanskje viktigste i hans kritikk av Xbox er imidlertid at Layden ikke har noe til overs for massiv konsolidering i bransjen, da han mener det strider mot mangfoldet i spillene vi ser.

Etter Xbox Games Showcase for et par uker siden virket det som om alt igjen skulle gå bra for det grønne teamet. Nå ser det ut til at det skjuler seg noen dypere problemer bak de store smilene og løftene om eksklusive titler, og vi får se om den nye strategien lønner seg på lang sikt.