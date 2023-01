Xbox og Bethesda skal visst avsløre store nyheter mot slutten av januar

HQ

Det var ikke akkurat mangel på nyheter da Xbox Game Studios og Bethesda hadde sin første Games Showcase-sending sammen forrige juni, men siden den gang har det vært ganske stille både på lanserings- og nyhets-fronten. Derfor ble mange ekstra skuffet da det nærmeste Microsoft kom en spennende annonseringer under The Game Awards i desember var en kort reklame som minnet oss på hvor bra Game Pass er. Disse reaksjonene ble så høylytte at selskapets markedsføringsavdelingen måtte gå ut og si at vi skal få en drøss med nyheter "snart", noe som fikk enkelte pålitelige kilder til å hevde et nyhetsfylt show var planlagt for januar eller februar. Nå virker det som om vi vet akkurat når.

Jez Corden, som har et nærmest plettfritt rykte hva avsløringer om Microsoft og Xbox angår, hevder nemlig at Microsoft skal ha det som kalles en Xbox Developer_Direct-sending klokken 21 den 25. januar om alt går som planlagt. Dette skal være et slags svar på Nintendos Direct-sendinger (åpenbart:P) og PlayStations State of Play ved å skje flere ganger i året, noe som er en av grunnene til at denne første sendingen visstnok i hovedsak skal avsløre mer om Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends og The Elder Scrolls Online-skaperne i ZeniMax Online Studios. Som du kanskje legger merke til nevnes ikke Starfield her. Corden har hørt dette skyldes Bethesdas gigantspill spares til sitt eget markedsføringstog senere i år, så det virker stadig mer sannsynlig at teorien min stemmer.