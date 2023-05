Xbox og Microsoft lanserer Quick Resume på Windows

HQ

Det er en sterk indikasjon på at Microsoft for tiden ser på muligheten for å lansere den populære Quick Resume-funksjonen på PC-en. Det var under et arrangement dedikert til den bærbare nykommeren Asus ROG Ally at Xbox-maskinvaresjef Roanne Sloanes under et intervju antydet at Quick Resume er noe Microsoft aktivt ser på å implementere andre steder.

Diskusjonen minner noe om konseptet Google prøvde å selge til folk med sin nå døde plattform Stadia. Det vil si at en person begynner å spille et spill på Windows, men deretter gjennom Quick Resume enkelt kan plukke opp og fortsette fra nøyaktig samme sted på en annen enhet. For eksempel en Asus ROG Ally.

Hva synes du om ideen? Er Quick Resume noe som bør være tilgjengelig på flere plattformer i fremtiden?