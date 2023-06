Xbox ønsket å kjøpe Bungie, Sega og IO Interactive etter Bethesda

HQ

En av de mange grunnene til at Microsofts oppkjøp av ZeniMax i 2020 kom som en overraskelse på de fleste, var ryktene om at selskapet vurderte å kjøpe Electronic Arts, gjenforenes med Bungie og/eller kjøpe en stor japansk utgiver. Det viste seg at de to sistnevnte faktisk stemte.

Den vanligvis veldig pålitelige Tom Warren hos The Verge avslører at Xbox-sjef Phil Spencer ba Microsoft-sjef Satya Nadella og finansdirektør Amy Hood om tillatelse til å starte oppkjøpssamtaler med Sega i november 2020. Han har til og med bevis på dette i form av en intern e-post der Spencer sier Sega:

"har bygget opp en velbalansert portefølje av spill på tvers av segmenter med global geografisk appell, og vil hjelpe oss med å akselerere Xbox Game Pass både på og utenfor konsollene."

Men Microsoft stoppet ikke der. I et internt fusjonsdokument fra april 2021 nevnes også det tidligere førstepartsstudioet Bungie, Hitman- og 007-utviklerne hos IO Interactive og mobilgiganten Zynga som andre selskaper Xbox Game Studios seriøst ønsket å kjøpe opp.

Det er en interessant trio, ettersom Bungie nå er et PlayStation-studio, Zynga ble kjøpt opp av Take-Two i fjor og IO Interactive lager et fantasyspill som i alle fall i utgangspunktet skulle være konsolleksklusivt på Xbox. Samtalene med Sega gikk heller ikke som planlagt, men vi får i det minste mange flere spill fra den japanske utgiveren på Xbox og Game Pass i disse dager.

Ville du ha foretrukket noen av disse i stedet for eller i tillegg til Activision Blizzard King?