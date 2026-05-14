Xbox overhaler Achievements med den nye funksjonen Gamerscore Badges

Vi oppsummerte nylig det halsbrekkende tempoet som den nye Xbox-sjefen Asha Sharma starter i, og listet opp en rekke nye funksjoner hun har på gang. Dette inkluderte blant annet en fornyelse av det klassiske Achievements-systemet, som ble lovet å ha "et nytt utseende og en ny følelse, inkludert oppdaterte ikoner og animasjoner når du låser opp klassiske eller sjeldne prestasjoner."

Nå har i det minste en del av dette blitt vist frem, ettersom medlemmer av Xbox Insider-programmet har mottatt en ny oppdatering som legger til Gamerscore Badges, som er emblemer som viser hvilken prestasjonspoengsum du har oppnådd. De starter med et ganske enkelt grønt emblem, og etter hvert som du når milepæl etter milepæl, får du flere prikker, ulike design og nye nyanser av grønt. Du kan se hvordan det ser ut nedenfor.

Den samme oppdateringen inkluderte også den nye oppstartssekvensen som kommer til Xbox-konsoller, som vi tidligere har dekket. Gå over her hvis du vil se hvordan den ser ut.