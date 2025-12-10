Xbox presenterer sin kanskje flotteste kontroller hittil

HQ

Det mangler ikke på stilige kontrollere til Xbox-konsoller, men mer er alltid bedre, og spørsmålet er om den nyeste er Microsofts beste hittil. De lanserer en kontroller tydelig inspirert av Pip-Boy fra Fallout-universet for å feire den kommende andre sesongen av TV-serien.

Og det blir enda bedre. Begge disse skjønnhetene (standardkontrolleren og Elite Wireless Controller Series 2) selges gjennom Xbox Design Lab, noe som gjør det mulig å pimpe dem med flere fargetemaer fra favorittfraksjonene dine i spillet. Vi er sikkert ikke de eneste som gleder oss til å lage Brotherhood of Steel, men du kan selvfølgelig også tolke andre mer obskure temaer som Tunnel Snakes, Minutemen eller lignende.

Du kan kjøpe og designe kontrolleren din her. Du finner også noen bilder og en trailer nedenfor. Nå er det bare å unne seg en. Julenissen sier at du har vært snill i år - og det er snart jul. I tillegg kan du benytte anledningen til å gravere inn gamertaggen din eller noe annet, for dette er "tilgjengelig gratis i en begrenset periode denne høytiden".

Elite Wireless Controller Series 2

Trådløs Xbox-kontroller