Xbox-prisene går opp igjen i USA

HQ

Denne bemerkelsesverdige generasjonen fortsetter å være det motsatte av alle tidligere konsollepoker. Etter fem år ville konsollprisene vanligvis ha falt betydelig, og da ville maskinvaresalget ta av når de såkalte casual gamerne hoppet om bord.

Denne gangen burde alle som ville ha en billig PlayStation 5 eller Xbox Series S/X, ha kjøpt konsollen på lanseringsdagen, som er den dagen de vanligvis er dyrest. Siden den gang har prisene bare gått opp. Det er mange forklaringer på dette, men i år har det vært ekstremt. Sony økte prisen på PlayStation 5 i USA så sent som i forrige måned, og Microsoft har allerede økt prisene i USA tidligere i 2025, og nå er det på tide igjen.

Xbox Series S går fra 379,99 dollar til 399,99 dollar, mens Xbox Series X går fra 599,99 dollar til 649,99 dollar - og andre Xbox-modeller går også opp i pris. Microsoft sier at årsaken til økningen er "endringer i det makroøkonomiske miljøet", som mange mennesker ser ut til å tro er på grunn av de høye tollsatsene som er innført av USA.

Som nevnt gjelder dette foreløpig bare i USA, men det er ikke utelukket at Europa også vil bli berørt, ettersom flere store selskaper ser ut til å være uvillige til å la amerikanske forbrukere bære hele kostnaden for tollsatsene.