Xbox rapporterer kvartalsresultater, programvaregevinsten stiger, maskinvaren faller med mer enn 40 prosent

Microsoft offentliggjorde i går kveld sin finansielle rapport for fjerde kvartal, med en omsetning på 64 milliarder dollar og en økning på 15 % sammenlignet med samme periode i forrige regnskapsår. Dette er generelt gode nyheter for investorene, men hvis vi ser på resultatene fra spilldivisjonen, Xbox, er resultatet en bittersøt seier.

Mellom mars og juni 2024 oppnådde spilldivisjonen en økning på 44 % i resultat fra året før, der nettoeffekten av Activision Blizzard King-oppkjøpet er 48 poeng. Dette betyr at i fravær av oppkjøpet ville overskuddet ha falt med 4%.

Totalt sett oppnådde Xbox et samlet årsresultat på 61%, der nettoeffekten av ABK-oppkjøpet er 58 poeng. Mye av dette momentumet kommer fra Game Pass. Ifølge en Q&A med Satya Nadella etter rapportpresentasjonen (takk, VGC), har Microsofts spilldivisjon 500 millioner aktive brukere på tvers av alle plattformer og tjenester. Neste år vil vi utvilsomt se hvordan brukerne og markedene reagerer på implementeringen av Game Pass' nye pris- og abonnementsnivåer.

Det som bekymrer oss med disse resultatene, er det alarmerende fallet i maskinvare. Xbox-konsoller produserte 42% mindre enn i FY2023, og en mulig lesning for dette er at Microsoft vil legge sin fremtidige innsats i skyspill, og sakte men sikkert vil posisjonen som produsent synke ytterligere. Hvis vi sammenligner det nåværende momentumet i X-serien med samme periode for Xbox One-salget, er salget ned 13%, ifølge Circanas amerikanske markedsdata.

Til tross for disse tallene er selskapets neste maskinvare planlagt å bli avduket i år, enten det er en bærbar modell, som ryktene hevder, eller avdukingen av neste generasjon hjemmekonsoller.

Hva synes du om dette, og tror du Microsofts konsollpolitikk med Xbox vil endre seg med det første?