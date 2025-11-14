nyheter
Xbox Retro Classics blir styrket med syv ikoniske Blizzard-titler
Som du kanskje allerede har gjettet, inkluderer det både Rock N' Roll Racing og The Lost Vikings, som nå er tilgjengelige for Game Pass-abonnenter.
Så, hva skal du spille i helgen? Hvis du ikke har planlagt noe, har Microsoft et forslag til deg: hvorfor ikke nyte noen av de beste spillene 16-bits-æraen hadde å by på?
I sommer lanserte de Game Pass-tjenesten Xbox Retro Classics, og nå legger de til sju Blizzard-klassikere. Vi anbefaler spesielt Rock N' Roll Racing (med musikk fra Deep Purple, Judas Priest, Rush, Steppenwolf, m.fl.) og plattform-puslespilleventyret The Lost Vikings. Hvis du var med da disse ble utgitt, vet du at dette er virkelig flotte spill som det absolutt er verdt å sjekke ut.
Her er den komplette listen over nye Xbox Retro Classics-tillegg:
- Blackthorne (1994) (SNES)
- Blackthorne (1995) (SEGA Genesis)
- Rock N' Roll Racing (1993) (SNES)
- RPM Racing (1991) (SNES)
- The Lost Vikings (1993) (SNES)
- The Lost Vikings 2 (1997) (SNES)
- The Lost Vikings 2 (1997) (PS1)
...og vips, så ble helgen din litt bedre, ikke sant?