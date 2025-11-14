Xbox Retro Classics blir styrket med syv ikoniske Blizzard-titler

HQ

Så, hva skal du spille i helgen? Hvis du ikke har planlagt noe, har Microsoft et forslag til deg: hvorfor ikke nyte noen av de beste spillene 16-bits-æraen hadde å by på?

I sommer lanserte de Game Pass-tjenesten Xbox Retro Classics, og nå legger de til sju Blizzard-klassikere. Vi anbefaler spesielt Rock N' Roll Racing (med musikk fra Deep Purple, Judas Priest, Rush, Steppenwolf, m.fl.) og plattform-puslespilleventyret The Lost Vikings. Hvis du var med da disse ble utgitt, vet du at dette er virkelig flotte spill som det absolutt er verdt å sjekke ut.

Her er den komplette listen over nye Xbox Retro Classics-tillegg:



Blackthorne (1994) (SNES)



Blackthorne (1995) (SEGA Genesis)



Rock N' Roll Racing (1993) (SNES)



RPM Racing (1991) (SNES)



The Lost Vikings (1993) (SNES)



The Lost Vikings 2 (1997) (SNES)



The Lost Vikings 2 (1997) (PS1)



...og vips, så ble helgen din litt bedre, ikke sant?