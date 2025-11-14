Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter

Xbox Retro Classics blir styrket med syv ikoniske Blizzard-titler

Som du kanskje allerede har gjettet, inkluderer det både Rock N' Roll Racing og The Lost Vikings, som nå er tilgjengelige for Game Pass-abonnenter.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Så, hva skal du spille i helgen? Hvis du ikke har planlagt noe, har Microsoft et forslag til deg: hvorfor ikke nyte noen av de beste spillene 16-bits-æraen hadde å by på?

I sommer lanserte de Game Pass-tjenesten Xbox Retro Classics, og nå legger de til sju Blizzard-klassikere. Vi anbefaler spesielt Rock N' Roll Racing (med musikk fra Deep Purple, Judas Priest, Rush, Steppenwolf, m.fl.) og plattform-puslespilleventyret The Lost Vikings. Hvis du var med da disse ble utgitt, vet du at dette er virkelig flotte spill som det absolutt er verdt å sjekke ut.

Her er den komplette listen over nye Xbox Retro Classics-tillegg:



  • Blackthorne (1994) (SNES)

  • Blackthorne (1995) (SEGA Genesis)

  • Rock N' Roll Racing (1993) (SNES)

  • RPM Racing (1991) (SNES)

  • The Lost Vikings (1993) (SNES)

  • The Lost Vikings 2 (1997) (SNES)

  • The Lost Vikings 2 (1997) (PS1)

...og vips, så ble helgen din litt bedre, ikke sant?

Xbox Retro Classics blir styrket med syv ikoniske Blizzard-titlerXbox Retro Classics blir styrket med syv ikoniske Blizzard-titler


Loading next content