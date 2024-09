Xbox returnerer til Tokyo Game Show for en spesialsending

HQ

Xbox, til tross for at de nylig la ned den store japanske utvikleren Tango Gameworks, har gjort et stort nummer av at de ønsker å fokusere på det asiatiske og japanske markedet i det siste, og tidligere har dette inkludert å ha en stor tilstedeværelse på Tokyo Game Show. Dette vil gjenspeiles nok en gang i år.

I et Xbox Wire-blogginnlegg blir vi fortalt at Xbox kommer tilbake til den japanske konferansen for å være vert for en sending som vil "vise frem et spennende utvalg av spill fra tredjepartspartnere primært basert i Japan og over hele Asia, inkludert spill som kommer til Xbox Game Pass."

Showet vil være tilgjengelig på TGS' offisielle YouTube-kanal og vil bli tilbudt på en rekke lokaliserte språk, i tillegg til amerikansk, australsk og japansk tegnspråk.

Sendingen vil bli avholdt 26. september 2024 kl. 11:00 BST / 12:00 CEST.