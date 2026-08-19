Xbox selger en replika i skala 1:1 av Lancer-våpenet fra Gears of War

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Nå som « Gears of War: E-Day kommer til å stjele rampelyset for mange spillere i oktober, ønsker Xbox Game Studios å dra nytte av denne oppmerksomheten ved å tilby et nytt produkt som vi tror mange av dere vil være interessert i.

Den offisielle Xbox Game Studios-butikken vil snart begynne å selge en replika i skala 1:1 av Lancer-våpenet fra Gears of War. Den har massevis av interessante detaljer og referanser til hele serien, men det er likevel bare en replika, noe som betyr at den ikke skyter med skarpe skudd og at motorsagen heller ikke fungerer.

Når det gjelder pris og lanseringsdato, er alt vi vet så langt at forhåndsbestillinger av produktet åpner allerede i morgen, 20. august, så følg med for mer konkrete detaljer i nær fremtid. Du kan se et glimt av produktet nedenfor.