Xbox ser ut til å lansere annonsestøttet nettskyspill

"Hei, vi vet at du er midt i et fangehull og er i ferd med å bli slått av et skjelett som er blitt levende, men har du hørt om det nye Arby's biffsandwichet? Det skal være supergodt." Ok, det er kanskje ikke så ille, men fremtidens fryktede annonsestøttede spilling kan snart være over oss, ettersom det ser ut til at Xbox Cloud Gaming nesten er klar til å sende et nytt nivå ut til brukerne.

The Verge's Tom Warren la ut på sosiale medier et skjermbilde som absolutt hevet noen øyenbryn, og viser en melding som lyder "1 times annonsestøttet spilletid per økt." Flere brukere har lagt merke til lignende referanser til annonsestøtte, og ifølge Windows Central er dette en funksjon Microsoft har jobbet med i flere måneder internt.

For øyeblikket er Xbox Cloud Gaming knyttet til Xbox Game Pass, der brukerne betaler en månedlig avgift for å få tilgang til det enorme biblioteket av spill som er tilgjengelig på tjenesten. Det antas at det annonsestøttede Xbox Cloud Gaming-nivået kan tilby en annen tjeneste, slik at brukerne får tilgang til skyen med annonsestøtte for spill de allerede eier. Det er mulig vi vil høre mer om det senere denne uken, ettersom Xbox har en stor presentasjon på torsdag.