Xbox Series forbedrer gamle spill enda mer

Den siste tiden har det gått rykter om at Microsoft jobber med en teknologi som skal gjøre slik at spill fra de forrige generasjonene vil bli enda bedre på Xbox Series, og nå har det blitt bekreftet.

Microsoft kaller det enkelt nok FPS Boost siden denne teknologi vil øke bildeoppdateringen til "gamle" spill så til de grader på Xbox Series. Nærmere bestemt hevder selskapet at en drøss med spill vil kunne doble bildeoppdateringen, mens et utvalg faktisk vil kunne firedobles. Dette vil uansett skje gradvis, og fra og med i dag er det Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 og Watch Dogs 2 som vil ta nytte av dette. Dermed kan du spille New Super Lucky's Tale i 120fps om du har en skjerm som støtter det eller de fire andre i 60fps.