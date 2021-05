Xbox Series forbedrer Quick Resume, lyd og mer i oppdatering

Du ser på Annonser

Mens Sony kun har sluppet én stor oppdatering til PlayStation 5 har Microsoft gjort en rekke forbedringer på Xbox Series de første månedene. I dag er det tid for enda flere.

Nå kan du laste ned en ny oppdatering på Xbox Series som gjør en rekke flotte endringer og forbedringer. Blant annet blir den allerede gode Quick Resume-funksjonen endre bedre. Dette ved å både gjøre lastetidene enda kortere, ha en egen undermeny for spill som støtter den og selvsagt luke vekk noen av problemene flere har vært offer for.

De av oss som er ganske opptatt av god lyd får også en godbit ved at det endelig er mulig å la lyden fra streamingtjenester gå direkte til lydsystemet du bruker i stedet for å gå via konsollen (passthrough). Denne innstillingen finner du nå i "Volume & audio output".

Den siste endringen gjør slik at man kan gjøre unntak for spesifikke spill som ellers ville vært blokkert av foreldreinnstillingene.

I tillegg til disse tingene går det raskere å se trailere for spill på Xbox Game Pass og vi har fått en ny, snasen bakgrunn kalt Motes som er grønne partikler som nærmest svever over mørket. Du kan se bildet av den under.