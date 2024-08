Xbox Series S "burde ikke eksistere" og beskrives som "utrolig irriterende" av utviklere

HQ

Det er ikke akkurat noen nyhet at Microsofts "lillebror"-konsoll har vært en utfordring for mange utviklere, og flere AAA-titler har vist seg å være svært vanskelige å tilpasse til Xbox Series S. Dette har ført til flere forsinkelser eller at spill rett og slett har blitt valgt bort fra Xbox på grunn av det.

En av de siste til å kommentere situasjonen er Del Walker, som jobbet med konsollversjonen av Suicide Squad: Kill the Justice League, og han er veldig klar i sine meninger. Via sin konto på X skrev han :

Han er langt fra alene om å ha sterke meninger om konsollen, og så sent som i fjor ble Baldur's Gate 3 forsinket nettopp på grunn av Series S og dens mangler.