Xbox Series S: En veisperring for Black Myth: Wukong?

Black Myth: WukongSpillet som nettopp stakk av med Steams ettertraktede Game of the Year-pris, har tatt spillverdenen med storm med sin fantastiske grafikk og innovative spillopplevelse med røtter i kinesisk mytologi. Men mens PC- og PlayStation-spillere soler seg i glansen, lurer Xbox-fansen på hva som skjer? Ifølge uttalelser fra Game Science-sjef Feng Ji på den kinesiske sosiale plattformen Weibo har Xbox Series S vist seg å være en vanskelig nøtt å knekke på grunn av maskinvarebegrensningene.

"Det eneste som mangler er Xboxen, som føles litt feil, men 10 GB delt minne - uten mange års erfaring med optimalisering - gjør det veldig vanskelig å få det til."

Microsoft kaster imidlertid ikke inn håndkleet. Xbox-sjef Phil Spencer fortalte Eurogamer at Series S fortsatt er en hjørnestein i deres strategi, og kalte dens overkommelige pris en livline for mange spillere. Selv om han innrømmet at konsollen byr på utfordringer for utviklere, avviste han ideen om å tillate utgivelser kun for Series X, og insisterte på at det er viktig å opprettholde paritet.

Mens PlayStation 5- og PC-spillere dykker ned i Black Myth: Wukongs episke eventyr, blir Xbox-spillere sittende igjen med svarteper. Med DLC allerede i pipeline og ingen ord om når - eller om - spillet vil lande på Xbox, tikker klokken.

Hva mener du om dette? Er Xbox Series S en snublestein for utviklere, eller er det mer i historien?