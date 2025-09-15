Xbox Series S-optimaliseringer førte til at Battlefield 6 kjører bedre på alle formater

HQ

Helt siden den ble kunngjort, og selv i dag, fortsetter Xbox Series S å være et kontroversielt tema. Noen ser på den som en billigere konsoll som gjør det lettere å komme inn i den nåværende generasjonen, mens andre anser den som en hindring for utviklingen.

Uansett hvilken side du er enig med, er det tydelig at selv den sistnevnte gruppen drar nytte av den billigere Xboxen. I et intervju med Kotaku forklarer Battlefield Studios' tekniske direktør Christian Buhl at selv om Series S har vært en utfordring, har det ført til at spillet nå kjører bedre på både PlayStation 5 og Xbox Series X takket være optimalisering :

"Jeg vil si at det største vi gjorde som var en utfordring for oss, var [å håndtere konsollens begrensede] minne. Xbox Series S har mindre minne enn til og med vår mellomstore PC. Så det var et punkt... Jeg vil si for seks til 12 måneder siden, da vi innså at mange av nivåene våre krasjet på Xbox Series S."

Dette måtte åpenbart løses, og de identifiserte problemene og klarte å løse dem:

"Vi gjorde så mye testing ... vi samlet inn alle disse dataene. Da vi begynte å kjøre alle nivåene våre gjennom det, og kunne se hvor problemene lå, hadde vi etter en måned eller to løst alle minneproblemene på Series S."

Som et resultat av dette er "hele spillet bedre og mer stabilt", og Battlefield 6 kjører nå med 60 "superstabile" bilder i sekundet, selv på Xbox Series S.

10. oktober er utgivelsesdatoen for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Vi krysser fingrene for at det til slutt kommer til Switch 2, som faktisk ikke er så mye svakere enn Xbox Series S, men ingenting er bekreftet.