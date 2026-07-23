Xbox Series S/X opplever en uventet oppgang i USA, mens PS5 og Switch 2 opplever en nedgang

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Det amerikanske spillmarkedet er uten tvil verdens største og dermed viktigste, og det er også et av de best dokumenterte. Circana har hovedansvaret for dette, og hver måned leverer de data om salgsutviklingen for både spill og maskinvare.

Denne måneden hadde de en overraskelse i vente. Circana-analytiker og bransjeveteran Mat Piscatella avslører at både PlayStation 5 og Switch 2 opplevde en nedgang i juni 2026 sammenlignet med samme måned i 2026 (noe som ikke er overraskende når det gjelder Switch 2, siden den ble lansert den gangen), mens Xbox Series S/X opplevde en kraftig økning og nesten doblet salget.

Vi får imidlertid ikke noen konkrete salgstall, og gitt at salget av konsollen har vært svært svakt i ganske lang tid og at prisen også gikk opp i mai 2025, er dette sannsynligvis ikke noe man bør legge for mye i, men Piscatella skriver at «positivt momentum er positivt momentum.» Det bekrefter imidlertid det alle sannsynligvis allerede visste: at eksklusive og underholdende spill (som for eksempel «Forza Horizon 6», som kommer til PlayStation 5, selv om ingen utgivelsesdato er kunngjort) øker salget.

Salget av PlayStation 5 falt med 43 %, mens salget av Switch 2 falt med 78 % – men, ikke overraskende, var månedens bestselgende konsoll fortsatt Switch 2.